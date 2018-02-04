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Дочь Анастасии Заворотнюк стала жертвой интернет-мошенников
Дочь Анастасии Заворотнюк Анна стала жертвой интернет-мошенников. По ее словам, злоумышленники от ее имени рассылают спам и предлагают различные товары и услуги за деньги.

Дочь Анастасии Заворотнюк стала жертвой интернет-мошенников


Анна Заворотнюк отметила, что несколько недель назад ее старый аккаунт в Instagam взломали, ввиду чего к ней начали поступать сообщения в других социальных сетях от подписчиков по поводу распространения различных материалов сомнительного характера, напоминающих спам. По ее словам, восстановить пароль от страницы ей не удалось, ввиду чего дочь актрисы призвала всех поклонников отписаться от нее.

По словам Заворотнюк, она не переживает по поводу взлома своего аккаунта, так как уже успела сделать новый. Также дочь актрисы заявила, что не получала от злоумышленников сообщений по поводу возможности возвращения ей страницы. На новом аккаунте Заворотнюк уже появились несколько публикаций, что привлекло ее старых подписчиков.

Дочь известной актрисы отметила, что в будущем также намерена отказаться от рекламы на своей странице, так как именно она приманивает всевозможных ботов и спамеров. В настоящее время на новом аккаунте Заворотнюк имеется более 6 тысяч подписчиков.

Автор: Махов Артем
Сегодня, 02:00
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