В Египте обнаружили древнюю гробницу высокопоставленной чиновницы
Совсем недавно египетские археологи смогли обнаружить гробницу одной из чиновниц, которая в те времена (примерно 2500-2350 годы до н.э.) занимала высокую должность. Они были обнаружены недалеко от пирамид Гизы, Каир. Об открытии СМИ сообщил министр по делам культуры Египта Халед аль-Аннани.
Так, захоронение высокопоставленной чиновницы периода правления пяти фараонов нашли египетские исследователи. В нем были обнаружены единственные в своем роде фрески, которые изображают собой картину жизни Египта тех времен. На них запечатлели такие ритуалы как сбор урожая, ловля рыбы, охота и торговля. Мумий или каких-либо ценностей обнаружено не было. По предварительным данным, гробницу могли ограбить еще во времена древности.
Так, захоронение высокопоставленной чиновницы периода правления пяти фараонов нашли египетские исследователи. В нем были обнаружены единственные в своем роде фрески, которые изображают собой картину жизни Египта тех времен. На них запечатлели такие ритуалы как сбор урожая, ловля рыбы, охота и торговля. Мумий или каких-либо ценностей обнаружено не было. По предварительным данным, гробницу могли ограбить еще во времена древности.
Автор: Артемова Светлана