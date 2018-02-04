Валерий Меладзе рассказал о пролитых слезах на свадьбе дочери
Валерий Меладзе рассказал о пролитых слезах на свадьбе старшей дочери Инги. Откровенное признание 52-летний певец сделал во время участия в шоу «Вечерний Ургант».
В октябре прошлого года Меладзе выдал замуж старшую дочь. На торжестве певец старался сдерживать эмоции, но в конце концов сдался и расплакался во время исполнения песни «Как ты красива сегодня». Ургант, воспитывающий троих дочерей, не стал подшучивать над гостем и понимающе кивнул.
Напомним, в 2012 году Ирина и Валерий Меладзе решили разойтись и спустя два года оформили развод. Артист практически сразу нашел утешение в объятиях Альбины Джанабаевой, родившей ему двух сыновей Луку и Константина. От первого брака у музыканта есть три дочери.
Ранее Меладзе показал фото дочерей.
В октябре прошлого года Меладзе выдал замуж старшую дочь. На торжестве певец старался сдерживать эмоции, но в конце концов сдался и расплакался во время исполнения песни «Как ты красива сегодня». Ургант, воспитывающий троих дочерей, не стал подшучивать над гостем и понимающе кивнул.
Напомним, в 2012 году Ирина и Валерий Меладзе решили разойтись и спустя два года оформили развод. Артист практически сразу нашел утешение в объятиях Альбины Джанабаевой, родившей ему двух сыновей Луку и Константина. От первого брака у музыканта есть три дочери.
Ранее Меладзе показал фото дочерей.
Автор: Джанабилова Татьяна П