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Валерий Меладзе рассказал о пролитых слезах на свадьбе дочери
Валерий Меладзе рассказал о пролитых слезах на свадьбе старшей дочери Инги. Откровенное признание 52-летний певец сделал во время участия в шоу «Вечерний Ургант».

Валерий Меладзе рассказал о пролитых слезах на свадьбе дочери


В октябре прошлого года Меладзе выдал замуж старшую дочь. На торжестве певец старался сдерживать эмоции, но в конце концов сдался и расплакался во время исполнения песни «Как ты красива сегодня». Ургант, воспитывающий троих дочерей, не стал подшучивать над гостем и понимающе кивнул.

Напомним, в 2012 году Ирина и Валерий Меладзе решили разойтись и спустя два года оформили развод. Артист практически сразу нашел утешение в объятиях Альбины Джанабаевой, родившей ему двух сыновей Луку и Константина. От первого брака у музыканта есть три дочери.

Ранее Меладзе показал фото дочерей.

Автор: Джанабилова Татьяна П
Сегодня, 03:00
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