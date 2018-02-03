В Британии мужчина вышел на улицу с телом умершей экс-жены
В Великобритании мужчина прогулялся по городу с мертвой бывшей супругой. По информации от местной полиции, жителя Лестера также подозревают в убийстве экс-жены.
В правоохранительных органах Лестера отметили, что инцидент произошел еще в январе минувшего года, однако кадры с него появились в Сети только сейчас. Мужчина в дневное время вышел на улицу, держа на руках труп бывшей супруги. На место сразу же приехали сотрудники полиции, которые задержали подозреваемого.
В ходе допроса задержанный рассказал, что у него с бывшей супругой произошла размолвка на почве ревности. После развода женщина начала ходить на свидания, что не понравилось ее экс-мужу. В итоге мужчина пришел к ней домой и задушил. После этого он положил ее тело в чемодан больших размеров и решил прогуляться по городу. В один момент труп выпал наружу, ввиду чего далее он носил его на руках. Все происходящее привлекло внимание прохожих, которые вызвали медиков и правоохранителей.
В настоящее время расследование по данному инциденту продолжается, так как мужчина после длительного заключения под стражей отказался от первых показаний. В полиции отметили, что следующее слушание по делу состоится в начале марта текущего года.
В правоохранительных органах Лестера отметили, что инцидент произошел еще в январе минувшего года, однако кадры с него появились в Сети только сейчас. Мужчина в дневное время вышел на улицу, держа на руках труп бывшей супруги. На место сразу же приехали сотрудники полиции, которые задержали подозреваемого.
В ходе допроса задержанный рассказал, что у него с бывшей супругой произошла размолвка на почве ревности. После развода женщина начала ходить на свидания, что не понравилось ее экс-мужу. В итоге мужчина пришел к ней домой и задушил. После этого он положил ее тело в чемодан больших размеров и решил прогуляться по городу. В один момент труп выпал наружу, ввиду чего далее он носил его на руках. Все происходящее привлекло внимание прохожих, которые вызвали медиков и правоохранителей.
В настоящее время расследование по данному инциденту продолжается, так как мужчина после длительного заключения под стражей отказался от первых показаний. В полиции отметили, что следующее слушание по делу состоится в начале марта текущего года.
Автор: Махов Артем