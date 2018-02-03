Актуальные новости
Московское время
:
EUR 70.10 USD 56.04
Курс валют на 03.02.2018
exclusive / Происшествия / Важно

В Британии мужчина вышел на улицу с телом умершей экс-жены
В Великобритании мужчина прогулялся по городу с мертвой бывшей супругой. По информации от местной полиции, жителя Лестера также подозревают в убийстве экс-жены.
В Британии мужчина вышел на улицу с телом умершей экс-жены


В правоохранительных органах Лестера отметили, что инцидент произошел еще в январе минувшего года, однако кадры с него появились в Сети только сейчас. Мужчина в дневное время вышел на улицу, держа на руках труп бывшей супруги. На место сразу же приехали сотрудники полиции, которые задержали подозреваемого.

В ходе допроса задержанный рассказал, что у него с бывшей супругой произошла размолвка на почве ревности. После развода женщина начала ходить на свидания, что не понравилось ее экс-мужу. В итоге мужчина пришел к ней домой и задушил. После этого он положил ее тело в чемодан больших размеров и решил прогуляться по городу. В один момент труп выпал наружу, ввиду чего далее он носил его на руках. Все происходящее привлекло внимание прохожих, которые вызвали медиков и правоохранителей.

В настоящее время расследование по данному инциденту продолжается, так как мужчина после длительного заключения под стражей отказался от первых показаний. В полиции отметили, что следующее слушание по делу состоится в начале марта текущего года.

Автор: Махов Артем
Вчера, 17:00
Читайте также
В Амурской области жители региона перепутали гало
Боец MMA нокаутировал сам себя на второй минуте
Ксения Собчак заявила о планах бороться за место
Ставки по ипотеке для россиян могут снизить в
Хуснуллин: В Новой Москве летом стартует
В МИД РФ глубоко разочарованы новой ядерной
Омский массажный салон записал свой клип под
В Карелии занялись увеличением налоговых доходов
Гидрометцентр: Южный циклон принесет в Хабаровск
«Дама с Амстердама»: Жители Воронежа устроили
Жители Украины из-за пошлин заблокировали
Жители Новосибирска жалуются на трупную вонь в
Добавление комментария
Последние новости
04.02, 04:02 Компания Nissan стимулирует приобретение авто в кредит
04.02, 03:28 Татьяна Навка показала, как сложно её дочери на
04.02, 03:00 Валерий Меладзе рассказал о пролитых слезах на свадьбе
04.02, 02:31 Facebook запатентует технологию определения богатства
04.02, 02:00 Дочь Анастасии Заворотнюк стала жертвой
04.02, 01:31 Эвелина Бледанс устроила танцы со своим сыном на Бали
04.02, 01:00 Xperia XA2 и Meizu M6s названы главными новинками января
04.02, 00:29 Для колонизации Марса Илону Маску понадобятся
03.02, 23:56 Георгий Тараторкин: Лучший Раскольников в мировом
03.02, 23:44 Новый смартфон Asus ZenFone 5 обзаведется 5,7-дюймовым
03.02, 23:24 Евгений Осин рассказал, что у него появилась внебрачная
03.02, 23:00 Китайский двойник Nissan Murano оснастили гибридным
03.02, 22:39 Новый кроссовер Changan X70A получит турбированный мотор
03.02, 22:26 Жених Паулины Андреевой Бондарчук стал засматриваться на
03.02, 22:00 Зрители «Дома-2» возмущены грубым поведением Ксении
03.02, 21:42 Ученые: Во Вселенной распространены причудливые формы
03.02, 21:38 Анастасия Волочкова заявила, что не прекратит показывать
03.02, 21:15 Mercedes-Benz для всех своих моделей введет новую
03.02, 21:07 В Амурской области жители региона перепутали гало с НЛО
03.02, 21:00 Елена Темникова удивила фигурой подростка на снимке с