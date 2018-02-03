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exclusive / Криминал

В Петербурге у сотрудника "Газпрома" за 5 минут угнали иномарку за 4 миллиона рублей
В Петербурге у одного из высокопоставленных сотрудников корпорации "Газпром" буквально за пять минут после парковки украли автомобиль. Сообщается, что его стоимость составляет 4 миллиона рублей.

В Петербурге у сотрудника "Газпрома" за 5 минут угнали иномарку за 4 миллиона рублей


На данный момент известно, что кража произошла вчера, 2 ноября, на улице Кременчугская. Владелец похищенного автомобиля обратился в полицию с соответствующим заявлением. Он заявил, что является главой одного из отделений "Газпрома". Буквально этим утром он припарковал свой внедорожник Land Rover на платной стоянке, но уже по прошествии пяти минут он заметил, что его авто исчезло.

Сообщается, что автомобиль белого оттенка стоит около 4 миллионов рублей. На данный момент возбуждено уголовное дело по факту хищения частного имущества.

Автор: Артемова Светлана
Вчера, 15:51
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