В США собаке одобрили еженедельное пособие по безработице
В штате Мичиган (США) собаке одобрили еженедельное пособие по безработице на сумму в 360 долларов. Сведения появились в издании Detroit Free Press.
Владелец собаки получил извещении об удовлетворении заявки на получение пособия для некого Райдера, но в его семье так звали только пса. В письме говорилось, что получатель последний раз работал в ресторане Детройта.
«Не знаю для чего моему питомцу деньги и какие у него на них планы», - пошутил владелец.
В Агентстве по страхованию от безработицы рассказали, что в США участились факты мошенничества с пособиями. Злоумышленники взламывают личные данные людей и пытаются на них заработать. В случае со псом произошла ошибка, которую заметили еще до перевода денежных средств.
Владелец собаки получил извещении об удовлетворении заявки на получение пособия для некого Райдера, но в его семье так звали только пса. В письме говорилось, что получатель последний раз работал в ресторане Детройта.
«Не знаю для чего моему питомцу деньги и какие у него на них планы», - пошутил владелец.
В Агентстве по страхованию от безработицы рассказали, что в США участились факты мошенничества с пособиями. Злоумышленники взламывают личные данные людей и пытаются на них заработать. В случае со псом произошла ошибка, которую заметили еще до перевода денежных средств.
Автор: Джанабилова Татьяна П