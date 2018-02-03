Под Ростовом сотрудники полиции раскрыли ограбление женщины
В Ростовской области сотрудники МВД раскрыли ограбление женщины. По словам пострадавшей, в ее дом забрался неизвестный, который похитил у нее телефон и банковскую карту.
Инцидент произошел несколько дней назад в Кагальницком районе. В полицию обратилась женщина, сообщившая о вооруженном ограблении. По ее словам, мужчина пробрался в ее дом через открытое окно и потребовал отдать ему кредитную карту и мобильный телефон. В ответ на отказ он начал угрожать женщине расправой, ввиду чего ей пришлось подчиниться.
После того, как преступник скрылся с места происшествия, женщина сразу же обратилась в локальные правоохранительные органы. Прибывшая оперативная группа смогла задержать грабителя в течение нескольких часов по горячим следам. Предположительно, при помощи мобильного телефона и личной банковской карты он собирался обналичить денежные средства пострадавшей.
По факту инцидента начато уголовное делопроизводство по статье «Грабеж». Представители пресс-центра ГУ МВД России по Ростовской области сообщили, что в настоящее время задержанный подозреваемый находится под стражей и дает показания. Пострадавшая в ходе ограбления женщина не получила никаких травм во время нападения.
Инцидент произошел несколько дней назад в Кагальницком районе. В полицию обратилась женщина, сообщившая о вооруженном ограблении. По ее словам, мужчина пробрался в ее дом через открытое окно и потребовал отдать ему кредитную карту и мобильный телефон. В ответ на отказ он начал угрожать женщине расправой, ввиду чего ей пришлось подчиниться.
После того, как преступник скрылся с места происшествия, женщина сразу же обратилась в локальные правоохранительные органы. Прибывшая оперативная группа смогла задержать грабителя в течение нескольких часов по горячим следам. Предположительно, при помощи мобильного телефона и личной банковской карты он собирался обналичить денежные средства пострадавшей.
По факту инцидента начато уголовное делопроизводство по статье «Грабеж». Представители пресс-центра ГУ МВД России по Ростовской области сообщили, что в настоящее время задержанный подозреваемый находится под стражей и дает показания. Пострадавшая в ходе ограбления женщина не получила никаких травм во время нападения.
Автор: Махов Артем