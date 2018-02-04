Facebook запатентует технологию определения богатства человека
Компания Facebook запатентует технологию определения богатства человека, способную разбить пользователей на три класса: высший, средний, рабочий. Сведения появились в профильном издании.
С помощью новой системы Facebook соберет необходимые сведения о конкретном человеке: частота использования интернета, домовладение, образование. Полученные данные будут использоваться для лучшей отдачи от таргетированной рекламы, которую продавец сможет направлять заинтересованной аудитории.
Рекламодатели часто жалуются, что объявления нерелевантные, поэтому разработчики решили предложить новый инструмент для продвижения продукта на площадке Facebook. Для повышения точности системы пользователям предложат также пройти опрос, ориентированный на разные возрастные группы, например, граждан до 30 лет спросят о количестве интернет устройств. Данные о доходах собираться не будут.
Ранее Facebook собирался запретить рекламу, связанную с криптовалютами.
С помощью новой системы Facebook соберет необходимые сведения о конкретном человеке: частота использования интернета, домовладение, образование. Полученные данные будут использоваться для лучшей отдачи от таргетированной рекламы, которую продавец сможет направлять заинтересованной аудитории.
Рекламодатели часто жалуются, что объявления нерелевантные, поэтому разработчики решили предложить новый инструмент для продвижения продукта на площадке Facebook. Для повышения точности системы пользователям предложат также пройти опрос, ориентированный на разные возрастные группы, например, граждан до 30 лет спросят о количестве интернет устройств. Данные о доходах собираться не будут.
Ранее Facebook собирался запретить рекламу, связанную с криптовалютами.
Автор: Джанабилова Татьяна П