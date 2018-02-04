Татьяна Навка показала, как сложно её дочери на тренировках
Надежда, дочь Татьяны Навки, потрясает мать своими достижениями в спорте. В своем юном возрасте она занимается гимнастикой и растяжкой, хотя дается ей это совсем нелегко.
Татьяна Навка выложила на свой аккаунт Instagram видеоролик, на котором она запечатлела свою родную дочь во время тренировок. Маленькая девочка выкладывается по полной, иногда даже крича от напряжения в мышцах. Но даже несмотря на все трудности, она продолжает работать над собой, даже когда остается наедине с собой, без присмотра своего тренера. Вполне вероятно, девочка станет будущей звездой спорта России.
Надя работает над собой и в других сферах. Сейчас она осваивает китайский язык и вполне преуспевает в данном занятии.
Татьяна Навка выложила на свой аккаунт Instagram видеоролик, на котором она запечатлела свою родную дочь во время тренировок. Маленькая девочка выкладывается по полной, иногда даже крича от напряжения в мышцах. Но даже несмотря на все трудности, она продолжает работать над собой, даже когда остается наедине с собой, без присмотра своего тренера. Вполне вероятно, девочка станет будущей звездой спорта России.
Надя работает над собой и в других сферах. Сейчас она осваивает китайский язык и вполне преуспевает в данном занятии.
Автор: Артемова Светлана