В Армении десятилетнюю девочку держали в заложниках из-за долга матери
В Егварде (Армения) десятилетнюю девочку держали в заложниках из-за долга матери в размере 30 тыс. драмов (62 доллара). Сведения предоставила пресс-служба местного Следственного комитета.
Сообщается, подозреваемая несколько лет дружила с семьей девочки, поэтому она спокойно согласилась пойти с ней в магазин. Женщина привела ребенка домой и, позвонив матери, потребовала вернуть долг в обмен на юную заложницу. Пострадавшая сторона обратилась в полицию, злоумышленницу задержали, девочка возвращена родным. Заведено уголовное дело по статье, предусматривающей лишение свободы до 10 лет.
Ранее в Пензе мужчина взял в заложницы двух женщин.
Сообщается, подозреваемая несколько лет дружила с семьей девочки, поэтому она спокойно согласилась пойти с ней в магазин. Женщина привела ребенка домой и, позвонив матери, потребовала вернуть долг в обмен на юную заложницу. Пострадавшая сторона обратилась в полицию, злоумышленницу задержали, девочка возвращена родным. Заведено уголовное дело по статье, предусматривающей лишение свободы до 10 лет.
Ранее в Пензе мужчина взял в заложницы двух женщин.
Автор: Джанабилова Татьяна П