МегаФон предлагает бесплатно смартфон Xiaomi Redmi Note 5A
Российский оператор мобильной связи МегаФон бесплатно предлагает смартфон модели Xiaomi Redmi Note 5A, речь идёт о предложенной населению страны акции. Пользователи смогут получить второй гаджет в качестве подарка, но в начале нужно купить первое изделие.
Акция действует до 30 апреля нынешнего года. В свободной продаже Xiaomi Redmi Note 5 предложен по цене 9,99 тыс. рублей. Имеется возможность приобрести девайс в чёрном или золотистым корпусе. На официальном WEB-сайте отечественного оператора сообщается, что выгодное для потенциальных клиентов предложение придумано в преддверии праздников: Дня защитника Отечества и Международного женского дня.
На подарок, которым является второй гаджет, могут рассчитывать клиенты, использующие тарифные планы «Включайся! Смотри», «Включайся! Слушай», «Включайся! Говори», «Включайся! Премиум» и «Включайся! Общайся».
Акция действует до 30 апреля нынешнего года. В свободной продаже Xiaomi Redmi Note 5 предложен по цене 9,99 тыс. рублей. Имеется возможность приобрести девайс в чёрном или золотистым корпусе. На официальном WEB-сайте отечественного оператора сообщается, что выгодное для потенциальных клиентов предложение придумано в преддверии праздников: Дня защитника Отечества и Международного женского дня.
На подарок, которым является второй гаджет, могут рассчитывать клиенты, использующие тарифные планы «Включайся! Смотри», «Включайся! Слушай», «Включайся! Говори», «Включайся! Премиум» и «Включайся! Общайся».
Автор: Семен Зайцев