В Воронеже из-за многочисленных аварий улицу 9 Января сковали пробки
В Воронеже на улице 9 января образовалась пробка. По информации от портала «Яндекс.Пробки», загруженность дорог в городе в настоящее время оценивается в 5 баллов.
По информации от представителей ГУ ГИБДД по городу, движение в центральной части характеризуется как плотное, однако большая часть пробок была зафиксирована на улицах Шишкова, Ипподромной и Хользунова. На некоторых участках отмечены ДТП, однако о количестве пострадавших и других подробностях инцидентов пока ничего не сообщается.
Ранее спасатели призвали водителей не оставлять автомобили вблизи зданий и сооружений. В настоящее время в городе имеется опасность падения с большой высоты глыб снега и сосулек. За последнюю неделю было зафиксировано более 10 инцидентов, в ходе которых 6 человек получили серьезные травмы. В настоящее время по всему городу работают специалисты коммунальных служб, которые ликвидируют последствия морозов и снегопадов в Воронеже.
В ГИБДД сообщили, что из-за гололеда на дорогах ситуация с пробками может осложниться до конца дня. В связи с этим водителям рекомендуется отказаться от длительных поездок во избежание ДТП и других инцидентов.
По информации от представителей ГУ ГИБДД по городу, движение в центральной части характеризуется как плотное, однако большая часть пробок была зафиксирована на улицах Шишкова, Ипподромной и Хользунова. На некоторых участках отмечены ДТП, однако о количестве пострадавших и других подробностях инцидентов пока ничего не сообщается.
Ранее спасатели призвали водителей не оставлять автомобили вблизи зданий и сооружений. В настоящее время в городе имеется опасность падения с большой высоты глыб снега и сосулек. За последнюю неделю было зафиксировано более 10 инцидентов, в ходе которых 6 человек получили серьезные травмы. В настоящее время по всему городу работают специалисты коммунальных служб, которые ликвидируют последствия морозов и снегопадов в Воронеже.
В ГИБДД сообщили, что из-за гололеда на дорогах ситуация с пробками может осложниться до конца дня. В связи с этим водителям рекомендуется отказаться от длительных поездок во избежание ДТП и других инцидентов.
Автор: Махов Артем