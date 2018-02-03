Лариса Гузеева показала красоты Тбилиси
Лариса Гузеева показала фанатам красоты зимнего Тбилиси. Соответствующий пост ведущая "Давай поженимся!" разместила в микроблоге Instagram.
На фото Гузеева запечатлена на фоне зеленого футбольного поля. Казалось бы, зима в самом разгаре, но в Тбилиси нет и намека на снег. Окруженная зелеными деревьями и сочной травой, ведущая выглядит довольно счастливой. В комментарии к посту сваха написала, что в столице Грузии красота и воздух, прогретый до плюс 12 градусов.
Пользователи активно подключились к обсуждении поста. Многие поделились, что в Краснодаре сейчас аналогичная погода. Гузееву назвали классической актрисой и красавицей, не снимающей шубку даже при плюсовой температуре.
Ранее Гузеева объявила войну двойникам.
На фото Гузеева запечатлена на фоне зеленого футбольного поля. Казалось бы, зима в самом разгаре, но в Тбилиси нет и намека на снег. Окруженная зелеными деревьями и сочной травой, ведущая выглядит довольно счастливой. В комментарии к посту сваха написала, что в столице Грузии красота и воздух, прогретый до плюс 12 градусов.
Пользователи активно подключились к обсуждении поста. Многие поделились, что в Краснодаре сейчас аналогичная погода. Гузееву назвали классической актрисой и красавицей, не снимающей шубку даже при плюсовой температуре.
Ранее Гузеева объявила войну двойникам.
Автор: Джанабилова Татьяна П