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В Челябинске на автомобили упала стрела башенного крана
Сегодня днём, 3 февраля, в микрорайоне Академ Риверсайд на улице Университетская Набережная в Челябинске произошел инцидент. По словам людей, который стали очевидцами, на момент проведения работ у башенного крана отвалилась стрела.


В Челябинске на автомобили упала стрела башенного крана


Обломок стройтехники приземлился прямиком на несколько находящихся внизу автомобилей. Одним из них являлась Lada Priora, в ней на тот момент сидел её владелец. Очевидцы опубликовали фотографию с места происшествия в интернете. На кадрах можно заметить, что от удара у представителя российской марки вылетело заднее стекло и помялся багажный отсек.

"Владелец развитой Lada Priora заявил, что первым делом обратил внимание на странный гул, который разносится сверху, потом через пару секунд ощутил мощный удар. Сам мужчина не получил никаких травм", - заявляет автор публикации.

Автор: Артемова Светлана
Вчера, 17:08
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