Компания Nissan стимулирует приобретение авто в кредит
Nissan намерена стимулировать приобретение автомобилей в РФ на условиях выгодного кредитования. Каждый покупатель сможет выбрать удобную ему комплектацию автомобиля, оставаясь при этом в рамках запланированного бюджета.
Согласно предложенной акции, речь идёт о существенном снижении ежемесячных платежей по кредиту. По инициативе представителей российского отделения японского производителя потенциальным клиентам предложена удобная схема выплат, предусмотренных кредитным договором. Автостат сообщает, что в России объявлены специальные условия, связанных с покупкой автомобилей, акция действует по программе Nissan Finance.
Специальные кредитные условия доступны в официальных дилерских центрах и действуют до конца февраля. Клиентам предложат кредитные продукты «Простые числа» и «Простые правила», охватывающих модели Almera, Terrano, Murano, X-Trail и Qashqai.
Согласно предложенной акции, речь идёт о существенном снижении ежемесячных платежей по кредиту. По инициативе представителей российского отделения японского производителя потенциальным клиентам предложена удобная схема выплат, предусмотренных кредитным договором. Автостат сообщает, что в России объявлены специальные условия, связанных с покупкой автомобилей, акция действует по программе Nissan Finance.
Специальные кредитные условия доступны в официальных дилерских центрах и действуют до конца февраля. Клиентам предложат кредитные продукты «Простые числа» и «Простые правила», охватывающих модели Almera, Terrano, Murano, X-Trail и Qashqai.
Автор: Семен Зайцев