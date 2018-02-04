Юлия Ковальчук поругалась с фанатами из-за имени дочери
Юлия Ковальчук поругалась с фанатами из-за имени трехмесячной дочери. Оживленные споры развернулись вокруг одного поста в Instagram певицы.
Алексей Чумаков и Юлия Ковальчук стараются уберечь новорожденную от недоброжелателей, поэтому не показывают ее лицо и скрывают имя. Секретность еще больше подстегивает интерес поклонников, который стал выливаться в агрессию и негатив: «Тайну прямо сделали, нечего тогда половину ребенка выкладывать».
Ковальчук опытный блогер, поэтому умеет решать такие конфликты. Артистка попросила закрыть вопрос с именем ребенка раз и навсегда, пока она сама не решит, что пришло время раскрыть все тайны.
Ранее Ковальчук показала «сладкие булочки» малышки.
Алексей Чумаков и Юлия Ковальчук стараются уберечь новорожденную от недоброжелателей, поэтому не показывают ее лицо и скрывают имя. Секретность еще больше подстегивает интерес поклонников, который стал выливаться в агрессию и негатив: «Тайну прямо сделали, нечего тогда половину ребенка выкладывать».
Ковальчук опытный блогер, поэтому умеет решать такие конфликты. Артистка попросила закрыть вопрос с именем ребенка раз и навсегда, пока она сама не решит, что пришло время раскрыть все тайны.
Ранее Ковальчук показала «сладкие булочки» малышки.
Автор: Джанабилова Татьяна П