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Ольга Бузова пользуется "суперзащищенным" мессенджером для отправки интимных фото
Ольга Бузова рассказала, что использует «суперзащищенный» мессенджер для отправки интимных фотографий. По ее словам, она периодически делится подобным контентом со своим поклонником, который продолжает дарить ей подарки.

Ольга Бузова пользуется "суперзащищенным" мессенджером для отправки интимных фото


По словам певицы и телеведущей, отправка интимных фотографий своим партнерам является вполне нормальным явлением. Для того, чтобы снимки не попали в руки злоумышленникам, Бузова предпочитает использовать только проверенные и максимально защищенные программы на своем смартфоне.

«Все может быть, из-за чего в подобных вещах нужно быть осторожной. Сейчас за мной ухаживает другой мужчина, и я думаю о том, что стоит ответить ему взаимностью. Боль почти прошла, а сердце оттаяло после всем известных событий. Приятные мелочи в Сети также могут быть поводом для начала отношений», - рассказала Бузова. Поклонники отметили, что певица бывает излишне откровенной, однако рассказывает о реальных вещах, о которых многие просто умалчивают.

Фанаты предположили, что новым возлюбленным Ольги Бузовой может оказаться Тимур Батрутдинов, вместе с которым она недавно отдыхала. Тогда певица заявила, что встретилась с комиком совершенно случайно на одном из курортов в жарких странах.

Автор: Махов Артем
Вчера, 18:13
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