В Санкт-Петербурге после наезда автомобиля госпитализированы три человека
В Санкт-Петербурге после наезда автомобиля на прохожих пришлось госпитализировать троих человек. По информации от местной прессы, среди пострадавших есть несовершеннолетняя девочка.
В пресс-центре ГУ ГИБДД сообщили, что авария произошла сегодня в утреннее время. Автомобиль марки Toyota не уступил дорогу пешеходам перед светофором, ввиду чего произошел наезд. В результате две девушки 22 лет и 9-летняя девочка получили серьезные травмы. По данным полиции, их прошлось доставить в больницу на скорой помощи.
По предварительным данным, водитель транспортного средства, оказавшийся 59-летним уроженцем Северной столицы, находился в трезвом состоянии на момент аварии. По факту дорожного инцидента проводится проверка.
В пресс-центре ГУ ГИБДД сообщили, что авария произошла сегодня в утреннее время. Автомобиль марки Toyota не уступил дорогу пешеходам перед светофором, ввиду чего произошел наезд. В результате две девушки 22 лет и 9-летняя девочка получили серьезные травмы. По данным полиции, их прошлось доставить в больницу на скорой помощи.
По предварительным данным, водитель транспортного средства, оказавшийся 59-летним уроженцем Северной столицы, находился в трезвом состоянии на момент аварии. По факту дорожного инцидента проводится проверка.
Автор: Махов Артем