Хуснуллин: В Новой Москве летом стартует строительство линии метро
В Новой Москве летом стартует строительство долгожданной линии метро протяженностью в 17,5 км. Сведения предоставил вице-мэр Марат Хуснуллин, занимающийся вопросами строительства.
Проектно-сметная документация находится на стадии проработки и будет полностью готова весной. Новая ветка, включающая семь станций, протянется от платформы на «Улице Новаторов» до «Столбово». Участок захватит улицу Опарина и Тюленева до точки пересечения с МКАД, аэропорт «Астафьево», поселок Коммунарка, Сосенское и Газопровод.
В перспективе планируется продолжить работы и продлить линию до Троицка и «Севастопольского проспекта».
Ранее сообщалось, что в этом году в столице откроют 20 новых веток метро.
Проектно-сметная документация находится на стадии проработки и будет полностью готова весной. Новая ветка, включающая семь станций, протянется от платформы на «Улице Новаторов» до «Столбово». Участок захватит улицу Опарина и Тюленева до точки пересечения с МКАД, аэропорт «Астафьево», поселок Коммунарка, Сосенское и Газопровод.
В перспективе планируется продолжить работы и продлить линию до Троицка и «Севастопольского проспекта».
Ранее сообщалось, что в этом году в столице откроют 20 новых веток метро.
Автор: Джанабилова Татьяна П