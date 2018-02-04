Ученые: Хоровод галактик противоречит теории темной материи
Астрономы и США рассказали, что хоровод галактик, который удалось зафиксировать во время наблюдения за объектом Центавр А, опровергает теорию темной материи. По словам специалистов, расположение скоплений имеет слишком правильную форму, что не соответствует предположениям ученых касательно расширения Вселенной.
Исследователи установили, что объекты в галактике Центавр А расположены в определенной последовательности. Даже по истечению периода исследований общая форма скопления не изменилась. Только мелкие объекты сменяли положение, перемещаясь четко по гравитационному полю вокруг центра галактики.
По словам специалистов, данная тенденция противоречит ранее выдвинутой теории, согласно которой Вселенная каждую секунду расширяется на несколько миллионов километров из-за образования темной материи. Исследователи также применили компьютерную модель скопления с оригинальными координатами каждого небесного тела, однако получили аналогичные результаты.
Подобные результаты уже были получены для спутников Млечного Пути и Туманности Андромеды. По словам исследователей, понимание процесса образования темной материи может не соответствовать действительности, ввиду чего определить скорость расширения Вселенной невозможно.
Исследователи установили, что объекты в галактике Центавр А расположены в определенной последовательности. Даже по истечению периода исследований общая форма скопления не изменилась. Только мелкие объекты сменяли положение, перемещаясь четко по гравитационному полю вокруг центра галактики.
По словам специалистов, данная тенденция противоречит ранее выдвинутой теории, согласно которой Вселенная каждую секунду расширяется на несколько миллионов километров из-за образования темной материи. Исследователи также применили компьютерную модель скопления с оригинальными координатами каждого небесного тела, однако получили аналогичные результаты.
Подобные результаты уже были получены для спутников Млечного Пути и Туманности Андромеды. По словам исследователей, понимание процесса образования темной материи может не соответствовать действительности, ввиду чего определить скорость расширения Вселенной невозможно.
Автор: Махов Артем