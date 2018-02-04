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Новая избранница Прохора Шаляпина призналась, что ей на самом деле 39 лет
Новая избранница Прохора Шаляпина призналась, что ей на самом деле 39 лет. До этого поклонники артиста считали, что Татьяне Гудзевой 27 лет.

Новая избранница Прохора Шаляпина призналась, что ей на самом деле 39 лет


Это признание настолько шокировало артиста, что он не смог найти ответа на эти слова. Свой возраст женщина раскрыла тогда, когда пришла с Шаляпиным на телепередачу "На самом деле", где её протестировали на полиграфе. После проверки всем присутствующим стало известно то, что подруга Шаляпина довольно долго врала своему возлюбленному и его окружению. Как оказалось, она на 12 лет старше, чем она заявляла ранее. Также выяснилось, что дочку она родила не от супруга, а от любовника. Изначально Прохор Шаляпин не знал, что ответить на всю эту ложь. Он попытался сказать, что она все равно дорогой для него человек, но потом заявил, что женщины такие существа, которые часто не оправдывают ожидания.

Артист признался в том, что в рамках шоу он открыл для себя новую сторону своей возлюбленной. Он даже подумать не мог о том, что девушка на самом деле является такой боевой. Так, во время личных разговоров она никогда даже не повышала свой голос и говорила очень тихо. Бывшая жена Шаляпина, Лариса Копенкина, заявила, что с новой женщиной он познает немало проблем.

После конца телепередачи подруга Шаляпина выложила на своем аккаунте публикацию, в которой она заявила, что искренне не понимает всего негодования по поводу её настоящего возраста. Она заявила, что цифры в паспорте не играют никакой роли, ведь она себя может ощущать совсем юной девочкой. Тем более, самому Шаляпину было совершенно наплевать на какие-либо паспортные данные, так как ему были интересны совершенно другие вещи.

Сам же артист не стал ничего говорить по поводу данной ситуации. Шаляпин попросту молча отправился отдыхать на Виргинские острова. При этом для всех остается загадкой, что же будет с отношениями пары в будущем.

Автор: Артемова Светлана
Сегодня, 05:31
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