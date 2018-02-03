Ольга Бузова удивила своих поклонников целлюлитом на видео с концерта
Ольга Бузова удивила фанатов целлюлитом на видеозаписи одного из её концертов, поклонники знаменитости убеждены, что всё дело в неудачном ракурсе съёмки и недостаточном освещении. Фолловеры заявили, что на других видео ноги звезды всегда идеальны.
Во всемирной Сети в своём аккаунте Instagram Бузова разместила видеозапись, на ней начинающая поп-исполнительница запечатлена на одном из концертов. В ходе шоу исполнительница музыкальных треков одета в короткие шорты, при этом в одном из кадров якобы виден целлюлит на бёдрах начинающей певицы. Некоторые фолловеры утверждают, что девушка излишне худощава, другие убеждены, что звезде необходимо слегка скорректировать свои формы и «сделать хоть какую-нибудь грудь». За короткое время видео набрало 2,156 млн просмотров.
Накануне хейтеры дали рекомендации Ольге Бузовой в отношении борьбы с целлюлитом. Фанаты телеведущей популярного проекта «Дом-2» и ранее критиковали её формы, сообщают СМИ.
Во всемирной Сети в своём аккаунте Instagram Бузова разместила видеозапись, на ней начинающая поп-исполнительница запечатлена на одном из концертов. В ходе шоу исполнительница музыкальных треков одета в короткие шорты, при этом в одном из кадров якобы виден целлюлит на бёдрах начинающей певицы. Некоторые фолловеры утверждают, что девушка излишне худощава, другие убеждены, что звезде необходимо слегка скорректировать свои формы и «сделать хоть какую-нибудь грудь». За короткое время видео набрало 2,156 млн просмотров.
Накануне хейтеры дали рекомендации Ольге Бузовой в отношении борьбы с целлюлитом. Фанаты телеведущей популярного проекта «Дом-2» и ранее критиковали её формы, сообщают СМИ.
Автор: Семен Зайцев