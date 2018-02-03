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В МИД РФ глубоко разочарованы новой ядерной доктриной США
МИД РФ выразил разочарование по поводу новой ядерной доктрины США. По информации от представителей ведомства, намерения использовать летальное оружие даже при неядерной атаке вызывают определенные опасения.

В МИД РФ глубоко разочарованы новой ядерной доктриной США


«Содержание документа вызвало у Москвы разочарование, так как намерения США могут стать причиной проблем в дальнейшем. Пока мы не готовы комментировать более детально, однако реакция на него определенно должна последовать», - сообщили в МИД РФ.

В документе говорится, что США могут применять ядерное оружие в нескольких типах ситуаций, включая атаки летальным оружием от противника без применения атомного потенциала. Представители Конгресса пока не пояснили, по каким критериям будут оцениваться обстоятельства.

Автор: Махов Артем
Вчера, 17:04
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