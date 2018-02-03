На трассе Пермь - Екатеринбург в ДТП пострадали четыре человека
3 февраля, утром, на 311-м километре автомагистрали Пермь – Екатеринбург в ДТП сильно пострадали четыре человека. Сведения об инциденте, случившемся между Хомутовкой и Ревдой, появились в свердловских СМИ.
Сообщается, 47-водитель на Toyota Rav 4 пошел на рискованный обгон и спровоцировал столкновение с Mitsubishi Pajero. От удара машины откинуло в сторону Chevrolet Cruze. Хозяин Rav получил закрытый перелом голени и многочисленные ушибы грудной клетки, его 47-летний пассажир - перелом лопатки, ребер, сотрясение мозга и черепно-мозговую травму. У 54-летнего владельца Pajero диагностирована ЗЧМТ, ушибы, перелом голени, сотрясение. Пассажирка данной машины получила аналогичные травмы и перелом предплечья.
Ранее на трассе Пермь - Екатеринбург произошла массовая авария с участием 20 машин.
Сообщается, 47-водитель на Toyota Rav 4 пошел на рискованный обгон и спровоцировал столкновение с Mitsubishi Pajero. От удара машины откинуло в сторону Chevrolet Cruze. Хозяин Rav получил закрытый перелом голени и многочисленные ушибы грудной клетки, его 47-летний пассажир - перелом лопатки, ребер, сотрясение мозга и черепно-мозговую травму. У 54-летнего владельца Pajero диагностирована ЗЧМТ, ушибы, перелом голени, сотрясение. Пассажирка данной машины получила аналогичные травмы и перелом предплечья.
Ранее на трассе Пермь - Екатеринбург произошла массовая авария с участием 20 машин.
Автор: Джанабилова Татьяна П