Актуальные новости
Московское время
:
EUR 70.10 USD 56.04
Курс валют на 03.02.2018
exclusive / Криминал

В Екатеринбурге салон сотовой связи ограбили двое налетчиков с битой и пакетом
2 февраля, около 03:00, в Екатеринбурге салон сотовой связи «Евросеть», расположенный на проспекте Ленина, ограбили двое налетчиков с битой и пакетом. Сведения предоставлены порталом «Лайф».

В Екатеринбурге салон сотовой связи ограбили двое налетчиков с битой и пакетом


Сообщается, злоумышленники в масках попали в салон через разбитое окно. Орудуя в торговом зале, грабители били стеллажи и сгребали в пакет самые дорогие смартфоны. Через несколько минут в магазине сработала сигнализация и преступники поспешили скрыться. Сумма ущерба подсчитывается.

Ограбление попало на камеру. Видео изучат полицейские и попытаются установить личность налетчиков, которым, предположительно, около 20 лет.

Напомним, в Екатеринбурге за месяц ограбили уже несколько салонов сотовой связи.

Автор: Джанабилова Татьяна П
Вчера, 18:21
Читайте также
В Амурской области жители региона перепутали гало
Боец MMA нокаутировал сам себя на второй минуте
Ксения Собчак заявила о планах бороться за место
Ставки по ипотеке для россиян могут снизить в
Хуснуллин: В Новой Москве летом стартует
В МИД РФ глубоко разочарованы новой ядерной
Омский массажный салон записал свой клип под
В Карелии занялись увеличением налоговых доходов
Гидрометцентр: Южный циклон принесет в Хабаровск
«Дама с Амстердама»: Жители Воронежа устроили
Жители Украины из-за пошлин заблокировали
Жители Новосибирска жалуются на трупную вонь в
Добавление комментария
Последние новости
04.02, 04:02 Компания Nissan стимулирует приобретение авто в кредит
04.02, 03:28 Татьяна Навка показала, как сложно её дочери на
04.02, 03:00 Валерий Меладзе рассказал о пролитых слезах на свадьбе
04.02, 02:31 Facebook запатентует технологию определения богатства
04.02, 02:00 Дочь Анастасии Заворотнюк стала жертвой
04.02, 01:31 Эвелина Бледанс устроила танцы со своим сыном на Бали
04.02, 01:00 Xperia XA2 и Meizu M6s названы главными новинками января
04.02, 00:29 Для колонизации Марса Илону Маску понадобятся
03.02, 23:56 Георгий Тараторкин: Лучший Раскольников в мировом
03.02, 23:44 Новый смартфон Asus ZenFone 5 обзаведется 5,7-дюймовым
03.02, 23:24 Евгений Осин рассказал, что у него появилась внебрачная
03.02, 23:00 Китайский двойник Nissan Murano оснастили гибридным
03.02, 22:39 Новый кроссовер Changan X70A получит турбированный мотор
03.02, 22:26 Жених Паулины Андреевой Бондарчук стал засматриваться на
03.02, 22:00 Зрители «Дома-2» возмущены грубым поведением Ксении
03.02, 21:42 Ученые: Во Вселенной распространены причудливые формы
03.02, 21:38 Анастасия Волочкова заявила, что не прекратит показывать
03.02, 21:15 Mercedes-Benz для всех своих моделей введет новую
03.02, 21:07 В Амурской области жители региона перепутали гало с НЛО
03.02, 21:00 Елена Темникова удивила фигурой подростка на снимке с