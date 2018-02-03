В Екатеринбурге салон сотовой связи ограбили двое налетчиков с битой и пакетом
2 февраля, около 03:00, в Екатеринбурге салон сотовой связи «Евросеть», расположенный на проспекте Ленина, ограбили двое налетчиков с битой и пакетом. Сведения предоставлены порталом «Лайф».
Сообщается, злоумышленники в масках попали в салон через разбитое окно. Орудуя в торговом зале, грабители били стеллажи и сгребали в пакет самые дорогие смартфоны. Через несколько минут в магазине сработала сигнализация и преступники поспешили скрыться. Сумма ущерба подсчитывается.
Ограбление попало на камеру. Видео изучат полицейские и попытаются установить личность налетчиков, которым, предположительно, около 20 лет.
Напомним, в Екатеринбурге за месяц ограбили уже несколько салонов сотовой связи.
Сообщается, злоумышленники в масках попали в салон через разбитое окно. Орудуя в торговом зале, грабители били стеллажи и сгребали в пакет самые дорогие смартфоны. Через несколько минут в магазине сработала сигнализация и преступники поспешили скрыться. Сумма ущерба подсчитывается.
Ограбление попало на камеру. Видео изучат полицейские и попытаются установить личность налетчиков, которым, предположительно, около 20 лет.
Напомним, в Екатеринбурге за месяц ограбили уже несколько салонов сотовой связи.
Автор: Джанабилова Татьяна П