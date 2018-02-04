Евгения Феофилактова заявила, что хейтеры делают ее толще в фотошопе
Не так давно в интернете появились снимки бывшей участницы телевизионного проекта "Дом-2" Евгении Феофилактовой. По словам экс-супруги Антона Гусева, она стала жертвой фотошопа, так как на слитых снимках выглядит вовсе непривлекательной.
Так, она заявила, что на этих снимках она запечатлена не в самом лицеприятном виде. Там Феофилактова вовсе не имеет талии, выглядит довольно толстой и коротконогой. По словам знаменитости, к этим кадрам свои руки приложили антифанаты, которые уже не первый раз портят её снимки с помощью самых разных фоторедакторов.
Те же, кто лично виделся с Феофилактовой, заявляют, что она выглядит намного красивее, чем на тех фотографиях. Но сами же антифанаты уверены в том, что знаменитости просто напросто легче все скинуть на них, чем заняться спортом или сесть на диету.
Так, она заявила, что на этих снимках она запечатлена не в самом лицеприятном виде. Там Феофилактова вовсе не имеет талии, выглядит довольно толстой и коротконогой. По словам знаменитости, к этим кадрам свои руки приложили антифанаты, которые уже не первый раз портят её снимки с помощью самых разных фоторедакторов.
Те же, кто лично виделся с Феофилактовой, заявляют, что она выглядит намного красивее, чем на тех фотографиях. Но сами же антифанаты уверены в том, что знаменитости просто напросто легче все скинуть на них, чем заняться спортом или сесть на диету.
Автор: Артемова Светлана