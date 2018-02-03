В Саратове на городской лыжне школьница получила обморожение конечностей
В Саратове в ходе проведения городской лыжни одна из школьниц получила обморожение конечностей. Участница соревнований пострадала после пребывания на морозе на протяжении 2,5 часа.
Причиной длительного нахождения девочки в условиях отрицательных температур, как сообщают местные массмедиа, стало перенесение времени старта её группы. Отмечено, что школьница замёрзла, причём до потери чувствительности конечностей. Было установлено, что время старта группы, в которой должна была выступать девушка, перенесли с 10:00 на 12:30 (по местному времени). Как выяснилось, школьницу не завели погреться в тёплое помещение и к начала старта она пожаловалась, что не чувствует рук и ног.
Учитель физкультуры завёл девочку в здание лыжного стадиона, где ей стало лучше. Особо отмечено, что медработника к подростку не вызывали. Учащаяся не стала принимать участие в городских соревнованиях «Саратовская лыжня».
Причиной длительного нахождения девочки в условиях отрицательных температур, как сообщают местные массмедиа, стало перенесение времени старта её группы. Отмечено, что школьница замёрзла, причём до потери чувствительности конечностей. Было установлено, что время старта группы, в которой должна была выступать девушка, перенесли с 10:00 на 12:30 (по местному времени). Как выяснилось, школьницу не завели погреться в тёплое помещение и к начала старта она пожаловалась, что не чувствует рук и ног.
Учитель физкультуры завёл девочку в здание лыжного стадиона, где ей стало лучше. Особо отмечено, что медработника к подростку не вызывали. Учащаяся не стала принимать участие в городских соревнованиях «Саратовская лыжня».
Автор: Семен Зайцев