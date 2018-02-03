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Известный радиоведущий Dj Sergeev скончался прямо перед эфиром в Воронеже
3 февраля известный в России радиоведущий 48-летний Dj Sergeev (Михаил Сергеев) внезапно для родных и коллег скончался в Воронеже прямо перед выходом в эфир. Причиной, предположительно, стала пневмония. 5 февраля состоится панихида. Сведения появились в местных СМИ.

Известный радиоведущий Dj Sergeev скончался прямо перед эфиром в Воронеже


Dj Sergeev был энергичным человеком, способным успешно совмещать сразу несколько разных дел. За свою карьеру музыкант попробовал силы на радиостанции Megapolis FM, «Борнео», «Русское радио», «Европа Плюс». Перед смертью он работал на Dfm.

Сергеев выступал с популярными ди-джеями и востребованными музыкантами, работал над созданием ремиксов, заказанных Катей Чеховой, «Блестящими», группой «Чайф», Сергеем Галаниным и Владимиром Кузьминым.

Автор: Джанабилова Татьяна П
Вчера, 19:04
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