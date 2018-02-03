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В центре Краснодара автомобиль после ДТП отбросило на тротуар после ДТП
Сегодня, 3 февраля, на перекрестке улиц кузнечной и Красной случилось ДТП. Известно, что инцидент был зафиксирован около 16:30.


В центре Краснодара автомобиль после ДТП отбросило на тротуар после ДТП


По заявлениям очевидцев аварии, на перекрестке улиц произошло столкновение двух автомобилей. После стычки один из них откинуло на тротуар, на котором в это время находились люди, успевшие отбежать. Второй легковой автомобиль развернуло, он стоит на пешеходном переходе.

На место инцидента прибыл сотрудник ГИБДД. По предварительным данным, в аварии никто не пострадал. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Автор: Артемова Светлана
Вчера, 19:00
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