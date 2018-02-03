В центре Краснодара автомобиль после ДТП отбросило на тротуар после ДТП
Сегодня, 3 февраля, на перекрестке улиц кузнечной и Красной случилось ДТП. Известно, что инцидент был зафиксирован около 16:30.
По заявлениям очевидцев аварии, на перекрестке улиц произошло столкновение двух автомобилей. После стычки один из них откинуло на тротуар, на котором в это время находились люди, успевшие отбежать. Второй легковой автомобиль развернуло, он стоит на пешеходном переходе.
На место инцидента прибыл сотрудник ГИБДД. По предварительным данным, в аварии никто не пострадал. Обстоятельства происшествия устанавливаются.
По заявлениям очевидцев аварии, на перекрестке улиц произошло столкновение двух автомобилей. После стычки один из них откинуло на тротуар, на котором в это время находились люди, успевшие отбежать. Второй легковой автомобиль развернуло, он стоит на пешеходном переходе.
На место инцидента прибыл сотрудник ГИБДД. По предварительным данным, в аварии никто не пострадал. Обстоятельства происшествия устанавливаются.
Автор: Артемова Светлана