В опасной близости от Земли 5 февраля пролетит гигантский астероид
На опасном расстоянии от Земли 5 февраля пролетит гигантский астероид. По информации от исследователей NASA, объект будет двигаться на большой скорости, ввиду чего увидеть его с поверхности планеты без специального оборудования будет очень сложно.
Астероид AJ129 имеет диаметр примерно в километр. По словам специалистов, скорость движения объекта при прохождении вблизи земной орбиты будет составлять более 140 тысяч километров в час. В настоящее время исследователи американского космического агентства пытаются определить точную траекторию полета небесного тела и установить уровень опасности для орбитальных приборов.
По словам специалистов, вероятность падения крупного астероида на поверхность Земли не превышает 0,2 %. В настоящее время объект находится на расстоянии примерно в 3,4 миллиона километров от Земли. Несмотря на то, что небесное тело имеет внушительные размеры, даже при попадании в атмосферу оно сгорит еще до того, как доберется до поверхности.
Астероид был открыт 16 января 2002 года специалистами агентства NEAT на Гавайях. По словам ученых, объект, скорее всего, является частью более крупного небесного тела, так как имеет неправильную форму с многочисленными сколами.
Астероид AJ129 имеет диаметр примерно в километр. По словам специалистов, скорость движения объекта при прохождении вблизи земной орбиты будет составлять более 140 тысяч километров в час. В настоящее время исследователи американского космического агентства пытаются определить точную траекторию полета небесного тела и установить уровень опасности для орбитальных приборов.
По словам специалистов, вероятность падения крупного астероида на поверхность Земли не превышает 0,2 %. В настоящее время объект находится на расстоянии примерно в 3,4 миллиона километров от Земли. Несмотря на то, что небесное тело имеет внушительные размеры, даже при попадании в атмосферу оно сгорит еще до того, как доберется до поверхности.
Астероид был открыт 16 января 2002 года специалистами агентства NEAT на Гавайях. По словам ученых, объект, скорее всего, является частью более крупного небесного тела, так как имеет неправильную форму с многочисленными сколами.
Автор: Махов Артем