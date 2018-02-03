Ставки по ипотеке для россиян могут снизить в 2018 году до 8-8,5%
В 2018 году в РФ может произойти снижение ставок по ипотеке. По прогнозам экспертов компании «Бест Новострой», ожидается изменение до 8-8,5%, предполагается повышение доступности кредитного продукта.
В будущем периоде это может повлиять на увеличение спроса со стороны покупателей жилья. По мнению экспертов, на рынке недвижимости может произойти переориентация покупательских предпочтений в сторону более комфортного жилья. Ипотечное кредитование сейчас сохраняет статус основного драйвера продаж недвижимости на фоне снижения ставок. Уменьшение на один пункт способно привести к увеличению объема выдаваемых кредитов на уровне 40%, отметили в компании Level Group.
Понижение ставок уже привело к ощутимой активности на рынке страны, отметили в «Метриум Групп». Число сделок в 2017 году по ипотеке возросло на 27% в сравнении с 2016 годом, первичный рынок при этом показал рост на 54%, сообщили в Tekta Group.
В будущем периоде это может повлиять на увеличение спроса со стороны покупателей жилья. По мнению экспертов, на рынке недвижимости может произойти переориентация покупательских предпочтений в сторону более комфортного жилья. Ипотечное кредитование сейчас сохраняет статус основного драйвера продаж недвижимости на фоне снижения ставок. Уменьшение на один пункт способно привести к увеличению объема выдаваемых кредитов на уровне 40%, отметили в компании Level Group.
Понижение ставок уже привело к ощутимой активности на рынке страны, отметили в «Метриум Групп». Число сделок в 2017 году по ипотеке возросло на 27% в сравнении с 2016 годом, первичный рынок при этом показал рост на 54%, сообщили в Tekta Group.
Автор: Семен Зайцев