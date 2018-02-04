Звезда «Уральских пельменей» Илана Юрьева шокировала преображением
Звезда «Уральских пельменей» 29-летняя Илана Юрьева шокировала фанатов преображением. Соответствующий снимок из гримерки артистка разместила в микроблоге Instagram.
Юрьева показала поэтапную работу гримера от естественного образа до нанесения «боевой раскраски», объяснив, как можно изменить внешность при грамотном подходе и наличии профессиональной косметики.
«Теперь вы должны понять, почему без макияжа меня никогда не узнают», - пошутила звезда.
Юрьева права, недавно ее не узнали звездные гости светского мероприятия, куда она явилась в образе «простушки». Пользователи раскритиковали артистку, а она заявила, что принимает себя любой.
Ранее Юрьеву заподозрили в беременности.
Юрьева показала поэтапную работу гримера от естественного образа до нанесения «боевой раскраски», объяснив, как можно изменить внешность при грамотном подходе и наличии профессиональной косметики.
«Теперь вы должны понять, почему без макияжа меня никогда не узнают», - пошутила звезда.
Юрьева права, недавно ее не узнали звездные гости светского мероприятия, куда она явилась в образе «простушки». Пользователи раскритиковали артистку, а она заявила, что принимает себя любой.
Ранее Юрьеву заподозрили в беременности.
Автор: Джанабилова Татьяна П