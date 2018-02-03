Георгий Тараторкин: Лучший Раскольников в мировом кинематографе

Георгий Тараторкин родился 11 января 1945 года в Ленинграде. Его семье было тяжело: отец часто болел, поэтому матери приходилось работать за двоих. Послевоенное детство оказалось не радостным, но родители старались обеспечить всем необходимым детей. Мать Тараторкина работала бухгалтером. Несмотря на аналитический склад ума, она часто водила детей в театр им Брянцева. Тогда Георгий Георгиевич и решил связать свою жизнь с искусством.Однако тогда Тараторкин решил сдать художникам, но и эту мечту пришлось отложить до лучших времен. Поскольку семья нуждалась в финансовых средствах, подросток устроился на работу в театр осветителе. Худрук заметил глаза Тараторкина, прикованные к сцене, поэтому предложил ему попробовать свои силы и поступить в театральный. Георгий Тараторкин успешно прошел конкурсный отбор и спустя время закончил студию при Ленинградском ТЮЗе.В 1968 года Георгий Тараторкин попал в больницу с гангреной. Когда актер ждал вердикта врачей, в палату к нему пришли ассистенты режиссера Льва Кулиджанова. Тот искал артиста, который бы исполнил главную роль в кинокартине «Преступление и наказание».Тараторкин оказался именно тем, кто нужен был режиссеру. Он удивительно точно передач все мучения совести, которые испытывал Раскольников, невыносимую боль от страданий, честолюбие и гордость. Правительство также оценило талант Тараторкина, в результате он стал лауреатом Государственной премии РСФСР.После выхода экранизации романа актером заинтересовался художественный руководитель Московского академического театра им. Завадского. В 1974 году Тараторкин начал работать в Москве, в культурном учреждении он работал практически всю жизнь.На театральной сцене Тараторкину также довелось сыграть Раскольникова. Далее последовал спектакль «Петербургские сновидения», это работа Георгия Георгиевича была признана критиками как потрясающая по глубине и искренности. Первой ролью на московской театральной сцене стал тот же Родион Раскольников в постановке самого художественного руководителя театра. Работа Георгия Георгиевича в «Петербургских сновидениях» была признана критиками. Тогда считались знаменитыми спектакли с участием Тараторкина «Живой труп» и Они сражались за родину».Что касается работ в кино, то их у Георгия Георгиевича было не так много. Однако большая часть зрителей наверняка вспомнит его роль белогвардейца Макашева в картине «Победитель». Также он сыграл в детективном фильме «Чисто английское убийство» (Роберт Уорбек) и ленте «Дела сердечные» (Евгений Павлович).На протяжении 1970-1980 годов Георгий Георгиевич на сцене и на радио читал стихи поэтов «Серебряного века». В особенности Тараторкин любил произведения Александра Блока. Декламационный талант помог артисту озвучивать различные мультфильмы, в число которых вошли «Чуридило» и «Щелкунчик и мышиный король».В 1992 году Тараторкин попробовал себя в роли режиссера-постановщика картины «Та, которой не стало». Спустя четыре года Георгий Георгиевич стал преподавать будущим артистам, а в 2002 году создал для них театральную мастерскую. В том же году Тараторкину предложили стать первым секретарем Союза театральных деятелей России, на что он дал положительный ответ.Георгий Георгиевич сыграл в ряде мелодрам, среди которых: «Нежное чудовище», «Спас под березами», «Хроника любви и смерти», «Не родись красивой», «Шахматист». В 2010 году артисту пришлось снова перевоплотиться в образ советского классика Максима Горького в ленте «Плен страсти». Спустя год артист снялся в детективном сериале, который получил название «С чего начинается Родина».За свою карьеру Тараторкин получил множество званий и наград. Он занимал пост президента Ассоциации «Золотая Маска». На этой должности Георгий Георгиевич способствовал сохранению единого пространства театрального искусства РФ.Осенью 2016 году Тараторкина включили в новый состав секретариата Союза театральных деятелей в РФ. Также он состоял в жюри IX международного фестиваля любительских театров «Театр начинается...».Участие в съёмках фильма «Преступление и наказание» помогло Тараторкину стать не только популярным актером, но и принесло ему любовь. Так, он познакомился со своей женой Екатериной Марковой, артисткой и писательницей.На протяжении долгих лет супруги жили в мире и согласии, сначала они воспитывали детей, а потом внуков. Старший сын Филипп решил связать свою жизнь с церковью, поэтому стал православным священником. Дочь Анна решила пойти по стопам родителей, поэтому начала актерскую карьеру. Она состоит в браке с коллегой по цеху Александром Ратниковым. Внуков зовут Михаил, Фёдор и Никита.Георгий Тараторкин скончался 4 февраля 2017 года. В последние годы артист много болел. В СМИ имеется информация, что он скончался от рака.