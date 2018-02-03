Станислав Садальский сомневается, что Борис Корчевников мог кого-то избить
Станислав Садальский заявил, что не верит в правдивость сведений о драке Бориса Корчевникова с редактором канала «Спас». По его словам, распространение информации от инциденте может быть «пиар-кампанией телекомпании».
«Корчевников, которого можно с натяжкой назвать субтильным, не мог избить своего подчиненного. Для меня, как для православного человека, наблюдать за происходящим с церковью очень тяжело. В вере не может быть никакой рекламы, так как мы все ходим под единым Богом. Действия канала «Спас» не поддаются здравому объяснению», - рассказал Садальский.
Поклонники актера также поддержали своего кумира. По мнению одного из подписчиков его аккаунта в Instagram, Корчевников вовремя осознал, что рейтинги канала слишком низкие для стабильного дохода, ввиду чего решил взять дела в свои руки. Некоторые фанаты назвали инцидент и весь шум вокруг него «информационным вбросом», выгодным всем сторонам конфликта.
Ранее в прессе появилась информация, что Борис Корчевников, который недавно стал генеральным директором канала «Спас», избил редактора одной из программ.
«Корчевников, которого можно с натяжкой назвать субтильным, не мог избить своего подчиненного. Для меня, как для православного человека, наблюдать за происходящим с церковью очень тяжело. В вере не может быть никакой рекламы, так как мы все ходим под единым Богом. Действия канала «Спас» не поддаются здравому объяснению», - рассказал Садальский.
Поклонники актера также поддержали своего кумира. По мнению одного из подписчиков его аккаунта в Instagram, Корчевников вовремя осознал, что рейтинги канала слишком низкие для стабильного дохода, ввиду чего решил взять дела в свои руки. Некоторые фанаты назвали инцидент и весь шум вокруг него «информационным вбросом», выгодным всем сторонам конфликта.
Ранее в прессе появилась информация, что Борис Корчевников, который недавно стал генеральным директором канала «Спас», избил редактора одной из программ.
Автор: Махов Артем