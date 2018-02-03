Сати Казанова порассуждала о звездной болезни
Сати Казанова, обиженная кем-то из знакомых, порассуждала о звездной болезни. Соответствующий пост певица разместила в микроблоге Instagram.
Казанова рассказала, что в начале знакомства отношения часто складываются безупречно, но с годами, когда один из друзей достигает успеха, начинаются проблемы. В детстве этот процесс назывался одним словом "зазнался". Как ни печально, такие ситуации часто встречаются на протяжении жизни. Певица на собственном опыте прочувствовала, как неприятно и больно, когда тебя обижает близкий человек.
"Может это карма или расплата за прошлые ошибки. Может я когда-то тоже обидела знакомого и из-за звездной болезни даже не осознала, что натворила? Сейчас я точно знаю, что предательство прощать нельзя ибо оно повторится", - написала Казанова.
Пользователи посоветовали Казановой отпустить ситуацию и не переживать из-за вещей, которые случались в жизни каждого. Многие считают, что предатель прочитает блог звезды и осознает свою ошибку.
Ранее Казанова показала голый снимок в воде.
Казанова рассказала, что в начале знакомства отношения часто складываются безупречно, но с годами, когда один из друзей достигает успеха, начинаются проблемы. В детстве этот процесс назывался одним словом "зазнался". Как ни печально, такие ситуации часто встречаются на протяжении жизни. Певица на собственном опыте прочувствовала, как неприятно и больно, когда тебя обижает близкий человек.
"Может это карма или расплата за прошлые ошибки. Может я когда-то тоже обидела знакомого и из-за звездной болезни даже не осознала, что натворила? Сейчас я точно знаю, что предательство прощать нельзя ибо оно повторится", - написала Казанова.
Пользователи посоветовали Казановой отпустить ситуацию и не переживать из-за вещей, которые случались в жизни каждого. Многие считают, что предатель прочитает блог звезды и осознает свою ошибку.
Ранее Казанова показала голый снимок в воде.
Автор: Джанабилова Татьяна П