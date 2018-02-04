Турбоверсия обновленного Geely Atlas получила свою цену
Стало известно, что корпорация Geely объявила стоимость турбированной версии своего обновленного флагмана Atlas (Boyue в Китае). Рестайл-модель автомобиля с 1,8-литровым мотором будет доступна в пяти вариациях по цене от 122 тысяч до 160 тысяч юаней (1,09 и 1,45 миллионов рублей соответственно).
Так, обновленная модель получила принципиально новый бампер, модернизированные задние фары, новую "приборку" и современнейший мультимедиа комплекс с сенсорным управлением. Также в комплекте имеется система полного видеообзора, механизм, ионизирующий воздух, электроручник и система автопарковки.
Так, обновленная модель получила принципиально новый бампер, модернизированные задние фары, новую "приборку" и современнейший мультимедиа комплекс с сенсорным управлением. Также в комплекте имеется система полного видеообзора, механизм, ионизирующий воздух, электроручник и система автопарковки.
Автор: Артемова Светлана