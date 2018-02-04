«Дом 2»: Дмитренко попался на измене беременной Рапунцель
Ольга Рапунцель, звезда реалити-шоу «Дом-2», оказалась в центре скандала, Дмитрий Дмитренко, возлюбленный девушки, попался на измене. Фрагмент эфира шоу появился во всемирной сети, полная версия записи выйдет на экраны 5 февраля.
В видеосюжете видно, что молодой человек, влюблённый в Ольгу Рапунцель «попался на горячем». Дмитренко с большим трудом удалось добиться расположения своей девушки, завоевав её доверие. После этого он вернулся на телестройку. Зрители считают, что результаты данных усилий могут не увенчаться успехом. Ведущие проекта имеют доступ к переписке Дмитрия Дмитренко. При этом указывается на некую Яну, которой молодой человек признаётся в своих чувствах. Некоторые моменты были зачитаны на общем собрании «домочадцев», состоявшегося на лобном месте.
«Родная моя, пиши как освободишься», – процитировала телеведущая Ольга Бузова СМС-сообщение возлюбленного Ольги Рапунцель. Далее в СМС молодой человек указывает, что Яна ему очень нравится и он желает больше времени проводить с ней «один на один, без всяких тусовок этих».
В видеосюжете видно, что молодой человек, влюблённый в Ольгу Рапунцель «попался на горячем». Дмитренко с большим трудом удалось добиться расположения своей девушки, завоевав её доверие. После этого он вернулся на телестройку. Зрители считают, что результаты данных усилий могут не увенчаться успехом. Ведущие проекта имеют доступ к переписке Дмитрия Дмитренко. При этом указывается на некую Яну, которой молодой человек признаётся в своих чувствах. Некоторые моменты были зачитаны на общем собрании «домочадцев», состоявшегося на лобном месте.
«Родная моя, пиши как освободишься», – процитировала телеведущая Ольга Бузова СМС-сообщение возлюбленного Ольги Рапунцель. Далее в СМС молодой человек указывает, что Яна ему очень нравится и он желает больше времени проводить с ней «один на один, без всяких тусовок этих».
Автор: Семен Зайцев