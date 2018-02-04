Актуальные новости
Московское время
:
EUR 70.10 USD 56.04
Курс валют на 03.02.2018
exclusive / Шоу-бизнес / dzen

«Дом 2»: Дмитренко попался на измене беременной Рапунцель
Ольга Рапунцель, звезда реалити-шоу «Дом-2», оказалась в центре скандала, Дмитрий Дмитренко, возлюбленный девушки, попался на измене. Фрагмент эфира шоу появился во всемирной сети, полная версия записи выйдет на экраны 5 февраля.

«Дом 2»: Дмитренко попался на измене беременной Рапунцель

В видеосюжете видно, что молодой человек, влюблённый в Ольгу Рапунцель «попался на горячем». Дмитренко с большим трудом удалось добиться расположения своей девушки, завоевав её доверие. После этого он вернулся на телестройку. Зрители считают, что результаты данных усилий могут не увенчаться успехом. Ведущие проекта имеют доступ к переписке Дмитрия Дмитренко. При этом указывается на некую Яну, которой молодой человек признаётся в своих чувствах. Некоторые моменты были зачитаны на общем собрании «домочадцев», состоявшегося на лобном месте.

«Родная моя, пиши как освободишься», – процитировала телеведущая Ольга Бузова СМС-сообщение возлюбленного Ольги Рапунцель. Далее в СМС молодой человек указывает, что Яна ему очень нравится и он желает больше времени проводить с ней «один на один, без всяких тусовок этих».

Автор: Семен Зайцев
Сегодня, 07:00
Читайте также
Россия уступила Беларуси и Украине в рейтинге
Санитарная служба 40 раз приезжала на
В Украине почти 400 населенных пунктов остались
Александр Усик встретится в финале Суперсерии с
В четвертьфинале ЧЕ по мини-футболу Россия
В Госдуме РФ назвали прибывших в Крым немецких
Сборная России по бенди в 11-й раз стала
Япония подготовила план по модернизации
Экстренно вернувшийся в Внуково самолет "ЮТейр"
МВФ даст Украине новый кредит при поднятии
В США собака вернулась к хозяину после 10 лет
На баланс ВКС России поступят более 100
Добавление комментария
Последние новости
04.02, 16:31 В Дели по технической причине экстренно сел самолет
04.02, 16:23 В США число пострадавших при столкновении поездов
04.02, 16:14 На плеерах Apple TV появилось приложение YouTube TV
04.02, 16:06 В Тюмени поезд и тепловоз столкнулись на Войновке
04.02, 15:51 Хакер создал алгоритм упрощенного поиска и взлома
04.02, 15:40 Россия уступила Беларуси и Украине в рейтинге
04.02, 15:28 Астрофизики нашли возможное топливо в атмосферах Марса и
04.02, 15:20 Ученые используют космические лазеры для наблюдения за
04.02, 15:12 Тимур Батрутдинов нашел Ольге Бузовой замену в лице
04.02, 15:09 Задержан вооружённый мужчина, который планировал
04.02, 15:00 Санитарная служба 40 раз приезжала на Даунинг-стрит
04.02, 14:54 Ученые впервые обнаружили планеты вне галактики Млечный
04.02, 14:47 В США при столкновении пассажирского и грузового поездов
04.02, 14:39 В BMW опровергли намерения выпустить кабриолет на базе
04.02, 14:31 В Украине почти 400 населенных пунктов остались без
04.02, 14:24 В Подмосковье из-за снегопада произошли сбои в системе
04.02, 14:15 В Москве число пострадавших из-за снегопада возросло до
04.02, 14:14 Хакеры научились майнить критовалюту из бытовых
04.02, 14:07 ИИ выступит судьей на фотоконкурсе
04.02, 13:57 В Москве «Охотный Ряд» и «Афимолл» эвакуировали после