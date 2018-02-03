СМИ: В Сирии боевики сбили в районе Идлиба военный самолёт
В Сирии боевики атаковали военный самолет в районе Идлиба. Как отмечают местные СМИ, воздушный борт был сбит.
Данные предоставил телеканал Sky News Arabia, а на странице Conflict News в микроблоге Twitter опубликована запись, на которой можно рассмотреть падение военного самолета. Уточняется, что воздушный борт сбили ракетой.
На видеоролике, распространяемом в соцсетях, заметно катапультирование лётчика. У боевой техники загорелся правый двигатель. Впоследствии самолет упал, а от места крушения можно было увидеть густой черный дым.
Данные предоставил телеканал Sky News Arabia, а на странице Conflict News в микроблоге Twitter опубликована запись, на которой можно рассмотреть падение военного самолета. Уточняется, что воздушный борт сбили ракетой.
На видеоролике, распространяемом в соцсетях, заметно катапультирование лётчика. У боевой техники загорелся правый двигатель. Впоследствии самолет упал, а от места крушения можно было увидеть густой черный дым.
Автор: Валерий Антонов