Актриса Алёна Кравец попросила Диану Шурыгину уйти с телевидения и уехать домой

В последнее время на федеральных телеканалах "Россия 1" и "Первый канал" стали периодически появляться телешоу, которые посвящались исключительно Диане Шурыгиной. Уже в этом году начали появляться выпуски, посвященные Сергею Семёнову, который обвинялся в её изнасиловании."Ну наконец-то хоть один человек соизволил высказаться по поводу этой новоявленной "знаменитости". Шурыгина, да сколько можно уже? Простая девочка из провинции, а возомнила из себя звезду всероссийского масштаба. Вся эта шумиха с "изнасилованием" раздута дальше некуда, уже и хайпа ловить не с чего. На ТВ сделали из нее эдакую "статую свободы", у которой, скорее всего, от свалившейся славы поехала крыша. Ну как можно было додуматься до такого поступка в свои 17 лет? Пропаганда алкоголизма и беспорядочных сексуальных связей - ну что это такое? Ехала бы ты, дитя, в свою провинцию, ибо уже настоящим знаменитостям приходится ехать из Москвы. Даже я уже приготовилась к этому поступку", - заявила Алёна Кравец в своем Instagram.Фанаты актрисы добавили, что контент с ней попросту заполонил сетевое пространство, что заставляет буквально "докапываться" до действительно стоящих новостей. Сама Диана Шурыгина пока никак не прокомментировала данный ролик.