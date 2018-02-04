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Актриса Алёна Кравец попросила Диану Шурыгину уйти с телевидения и уехать домой
Российская актриса Алена Кравец записала видеообращение к Диане Шурыгиной, которая получила свою известность из-за дела, связанного с её изнасилованием Сергеем Семёновым. В своем ролике она призвала "знаменитость" из Ульяновска забыть о телевидении и навсегда уехать домой.

Актриса Алёна Кравец попросила Диану Шурыгину уйти с телевидения и уехать домой


В последнее время на федеральных телеканалах "Россия 1" и "Первый канал" стали периодически появляться телешоу, которые посвящались исключительно Диане Шурыгиной. Уже в этом году начали появляться выпуски, посвященные Сергею Семёнову, который обвинялся в её изнасиловании.

"Ну наконец-то хоть один человек соизволил высказаться по поводу этой новоявленной "знаменитости". Шурыгина, да сколько можно уже? Простая девочка из провинции, а возомнила из себя звезду всероссийского масштаба. Вся эта шумиха с "изнасилованием" раздута дальше некуда, уже и хайпа ловить не с чего. На ТВ сделали из нее эдакую "статую свободы", у которой, скорее всего, от свалившейся славы поехала крыша. Ну как можно было додуматься до такого поступка в свои 17 лет? Пропаганда алкоголизма и беспорядочных сексуальных связей - ну что это такое? Ехала бы ты, дитя, в свою провинцию, ибо уже настоящим знаменитостям приходится ехать из Москвы. Даже я уже приготовилась к этому поступку", - заявила Алёна Кравец в своем Instagram.

Фанаты актрисы добавили, что контент с ней попросту заполонил сетевое пространство, что заставляет буквально "докапываться" до действительно стоящих новостей. Сама Диана Шурыгина пока никак не прокомментировала данный ролик.

Автор: Артемова Светлана
Сегодня, 07:20
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