Ученые обнаружили хиральные фононы в двумерных полупроводниках
Международная группа физиков обнаружила, что в двумерном 4-слойном дисульфиде вольфрама присутствует ещё один тип фононов. Их можно активно использовать с целью управления транспортом электронов. Обнаруженные колебания решеток кристаллов называются хиральные фононы.
Ученые из США, Китая и Саудовской Аравии, под руководством Сяна Чжана и Юаня Вана из Калифорнийского университета в Беркли, установили, что в дисульфиде вольфрама происходят колебания кристаллической решетки - хиральные фононы, они при этом согласовано вращаются, но атомы вольфрама неподвижны. Колебания решетки можно использовать с целью управления процессом перенесения электронов из одной долины (на основе двумерного полупроводника) в другой.
Пока особенности взаимодействия уникальных структур с электронами в полупроводниках практически не изучены, поэтому методы управления транспортом электронов ещё не разработаны. Физики ищут другие свойства фононов с целью определения, каким образом колебания можно использовать в дальнейшем.
Ученые из США, Китая и Саудовской Аравии, под руководством Сяна Чжана и Юаня Вана из Калифорнийского университета в Беркли, установили, что в дисульфиде вольфрама происходят колебания кристаллической решетки - хиральные фононы, они при этом согласовано вращаются, но атомы вольфрама неподвижны. Колебания решетки можно использовать с целью управления процессом перенесения электронов из одной долины (на основе двумерного полупроводника) в другой.
Пока особенности взаимодействия уникальных структур с электронами в полупроводниках практически не изучены, поэтому методы управления транспортом электронов ещё не разработаны. Физики ищут другие свойства фононов с целью определения, каким образом колебания можно использовать в дальнейшем.
Автор: Семен Зайцев