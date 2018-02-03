В Америке китаец сумел продать 40 тысяч фальшивых Apple
Коренной житель Китая Джихуа Ли, который представлялся своим клиентам как Джеф, в период с 2009 по 2014 годы умудрился продать жителям Америки более чем 40 тысяч фальшивых гаджетов Apple iPhone и IPad. Об этом СМИ заявило Министерство юстиции США.
Сообщается, что Ли поставлял поддельный товар посредством корпорации Dream Digitals, которая также занималась прикрытием его бизнеса. Чтобы ввести таможенников в заблуждение, он переправлял гаджеты по частям: первым делом шли смартфоны и планшеты, после чего он направлял "липовые" документы и коробки от них. В общей сумме, группировка Джихуа Ли собрала более 1 миллиона долларов США.
За столь масштабное преступление китаец будет отвечать перед законодательством Соединённых Штатов. Его подельник, Розарио Ламарка, получил наказание в виде лишения свободы на срок 3 года и 1 месяц, еще два сообщника "Джефа" Ли ожидают вердикта.
Сообщается, что Ли поставлял поддельный товар посредством корпорации Dream Digitals, которая также занималась прикрытием его бизнеса. Чтобы ввести таможенников в заблуждение, он переправлял гаджеты по частям: первым делом шли смартфоны и планшеты, после чего он направлял "липовые" документы и коробки от них. В общей сумме, группировка Джихуа Ли собрала более 1 миллиона долларов США.
За столь масштабное преступление китаец будет отвечать перед законодательством Соединённых Штатов. Его подельник, Розарио Ламарка, получил наказание в виде лишения свободы на срок 3 года и 1 месяц, еще два сообщника "Джефа" Ли ожидают вердикта.
Автор: Артемова Светлана