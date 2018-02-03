Archos Core 57S станет одним из самых недорогих смартфонов с экраном Full Screen
Сетевые источники опубликовали теххарактеристики и фото смартфона Archos Core 57S, гаджет станет самым доступным в бюджетном сегменте устройств с дисплеем Full Screen. Новинка имеет 5,7-дюймовый экран, девайс создан на матрице IPS.
Соотношение сторон панели составляет 18:9 при разрешении 1440 х 72 пикселей, при этом указывается на формат HD Plus. Смартфон работает на основе 4-ядерного процессора Spreadtrum SC9832A, тактовая частота ядер составляет 1,3 ГГц. За обработку графики отвечает интегрированный контроллер модели Mali-400 GPU. Объем оперативной памяти гаджета – 1 ГГб. В задней части корпуса находится 8-мегапиксельная камера со встроенной светодиодной вспышкой, имеется и 2-мегапиксельная фронтальная камера.
Устройство получило адаптеры беспроводной связи Bluetooth 4.0 (LE) и Wi-Fi 802.11n, порт Micro-USB, а также 3,5-мм разъём для наушников. Флеш-модуль новинки рассчитан на хранение 16 Гбайт информации.
Соотношение сторон панели составляет 18:9 при разрешении 1440 х 72 пикселей, при этом указывается на формат HD Plus. Смартфон работает на основе 4-ядерного процессора Spreadtrum SC9832A, тактовая частота ядер составляет 1,3 ГГц. За обработку графики отвечает интегрированный контроллер модели Mali-400 GPU. Объем оперативной памяти гаджета – 1 ГГб. В задней части корпуса находится 8-мегапиксельная камера со встроенной светодиодной вспышкой, имеется и 2-мегапиксельная фронтальная камера.
Устройство получило адаптеры беспроводной связи Bluetooth 4.0 (LE) и Wi-Fi 802.11n, порт Micro-USB, а также 3,5-мм разъём для наушников. Флеш-модуль новинки рассчитан на хранение 16 Гбайт информации.
Автор: Семен Зайцев