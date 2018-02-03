Ксения Собчак заявила о планах бороться за место в Думе на выборах 2021 года
Ксения Собчак отметила, что намерена бороться за место в Думу во время выборов 2021 года. Помимо этого, очередной вехой в её политической карьере станет президентская гонка в 2024-м.
Кандидат на пост главы государства подчеркивает, что планирует создать собственное движение. На сегодня она входит в состав «Гражданской инициативы».
«Если договоримся, буду делать это вместе с партией, в противном случае – создам свое движение. Пойду на выборы в Думу — это очередная цель, 2021 год», — отметила Ксения Собчак.
Помимо этого, знаменитость сообщила о готовности бороться за место президента в 2024 году. Свой голос телеведущая будет отдавать по месту прописки в Москве. Впоследствии, планирует выпустить киноленту о своем отце Анатолии Собчаке, бывшем первым мэром Санкт-Петербурга. Задержка производства ленты связана с опасениями, что работу посчитают политической агитацией.
Кандидат на пост главы государства подчеркивает, что планирует создать собственное движение. На сегодня она входит в состав «Гражданской инициативы».
«Если договоримся, буду делать это вместе с партией, в противном случае – создам свое движение. Пойду на выборы в Думу — это очередная цель, 2021 год», — отметила Ксения Собчак.
Помимо этого, знаменитость сообщила о готовности бороться за место президента в 2024 году. Свой голос телеведущая будет отдавать по месту прописки в Москве. Впоследствии, планирует выпустить киноленту о своем отце Анатолии Собчаке, бывшем первым мэром Санкт-Петербурга. Задержка производства ленты связана с опасениями, что работу посчитают политической агитацией.
Автор: Валерий Антонов