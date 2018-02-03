Максим Галкин опубликовал в Instagram видеоролик с танцующей Аллой Пугачевой
Знаменитый отечественный юморист выложил на своем аккаунте Instagram видеоролик, который был записан во время отмечания дня рождения одного из их друзей. На кадрах можно увидеть Аллу Пугачеву, которая исполняет танец, по стилю очень напоминающий клип "Кафе танцующих огней".
"Вот так мы отмечаем день рождения наших друзей", - заявил Максим Галкин в комментарии к записи, сопроводив её хештегами #алла и #кафетанцующихогней.
Фолловеры юмориста выразили свое восхищение по поводу таланта Пугачевой и её композицией. На видео артистка танцевала для оператора, коим оказался Максим Галкин.
"Вот так мы отмечаем день рождения наших друзей", - заявил Максим Галкин в комментарии к записи, сопроводив её хештегами #алла и #кафетанцующихогней.
Фолловеры юмориста выразили свое восхищение по поводу таланта Пугачевой и её композицией. На видео артистка танцевала для оператора, коим оказался Максим Галкин.
Автор: Артемова Светлана