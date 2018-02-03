Власти Киева выставили «противотанковые ежи» на месте митинга Михаила Саакашвили
В Киеве на месте ожидаемого митинга Саакашвили установили своеобразные «противотанковые ежи». Группа сторонников экс-губернатора Одесской области сообщила, что таким образом власти пытаются усложнить задачу проведения акции.
Майдан Независимости заставили конструкциями непонятного назначения, они несут на себе национальную символику. Объемные металлические изделия обтянуты тканями синего и жёлтого цвета. По мнению сторонников Михаила Саакашвили, данные изделия действительно похожи по их назначению на «противотанковые ежи». На месте, где установили многочисленные конструкции, ожидается митинг группы поддержки Михаила Саакашвили. Речь идёт о мероприятии, направленном против президента Украины Петра Порошенко.
Особо отмечено, что действия властей, как считают некоторые активисты, оскорбляют украинский флаг. Указывается на циничность использования национальной цветовой символики таким образом. Ранее масс-медиа сообщили, что на 4 февраля бывший губернатор Одесской области запланировал проведение первого в нынешним году марша своих сторонников.
Майдан Независимости заставили конструкциями непонятного назначения, они несут на себе национальную символику. Объемные металлические изделия обтянуты тканями синего и жёлтого цвета. По мнению сторонников Михаила Саакашвили, данные изделия действительно похожи по их назначению на «противотанковые ежи». На месте, где установили многочисленные конструкции, ожидается митинг группы поддержки Михаила Саакашвили. Речь идёт о мероприятии, направленном против президента Украины Петра Порошенко.
Особо отмечено, что действия властей, как считают некоторые активисты, оскорбляют украинский флаг. Указывается на циничность использования национальной цветовой символики таким образом. Ранее масс-медиа сообщили, что на 4 февраля бывший губернатор Одесской области запланировал проведение первого в нынешним году марша своих сторонников.
Автор: Семен Зайцев