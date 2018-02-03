Кудрявцева чуть не заплакала от нежности в отношениях Серова и его дочери
Лера Кудрявцева пообщалась с Александром Серовым и его дочерью Мишель. Телеведущая с трудом сдержала слезы в эфире программы «Секрет на миллион». Артист сообщил, что дочь стала главной женщиной в его жизни, ей он передал автомобиль и свой бизнес. Помимо этого, девушке принадлежит салон красоты.
В личной жизни, по признанию Серова, он строг с наследницей. Он настаивает на необходимости возвращаться домой до 23:00, однако девушка нередко приходит значительно позднее. Серов сознался, что симпатизировал первому ухажеру Мишель. После выхода последней в студию певец сообщил о правдивости своего предсказания скорого разрыва отношений девушки с очередным возлюбленным.
Впоследствии Александр Серов сообщил, что считает дочь одновременно, «бедой» и «счастьем». Родственники обнялись, а телеведущая стала обмахивать лицо карточкой с подготовленными вопросами, стараясь не заплакать. Предположительно, продемонстрированная гостями студии нежность сильно взволновала Кудрявцеву.
В личной жизни, по признанию Серова, он строг с наследницей. Он настаивает на необходимости возвращаться домой до 23:00, однако девушка нередко приходит значительно позднее. Серов сознался, что симпатизировал первому ухажеру Мишель. После выхода последней в студию певец сообщил о правдивости своего предсказания скорого разрыва отношений девушки с очередным возлюбленным.
Впоследствии Александр Серов сообщил, что считает дочь одновременно, «бедой» и «счастьем». Родственники обнялись, а телеведущая стала обмахивать лицо карточкой с подготовленными вопросами, стараясь не заплакать. Предположительно, продемонстрированная гостями студии нежность сильно взволновала Кудрявцеву.
Автор: Валерий Антонов