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exclusive / Авто

Составлен ТОП-11 самых популярных видео с рекламой автомобилей
Специалисты решили решили создать рейтинг самых востребованных автомобилей. В составлении топа были учтены такие характеристики как функциональность и внешний вид модели. Так, возглавил весь рейтинг автомобиль Honda Ridgeline - количество просмотров под его рекламным роликом набрало более 7 миллионов просмотров.


Составлен ТОП-11 самых популярных видео с рекламой автомобилей


Вторую строчку в топе занимает премиум седан Volkswagen Passat. На видео с этим авто запечатлен маленький Дарт Вейдер, который рассекает на нем по трассе. Третье место получил премиум седан Hyundai Genesis. На ролике, рекламирующем его, продемонстрировано свидание молодой девушки, брат которой подарил свою машину жениху, а после этого обнаружил их месторасположение посредством навигатора.

Далее в видео показывают премиальный седан Hyundai под брендом Genesis. На видео показано свидание девушки, где родственник предложил свое авто жениху дочери, а затем используя ассистенты устанавливал их местонахождение. Также в топе были перечислены такие модели как Toyota Prius, Ford Mustang и другие.

Автор: Артемова Светлана
Сегодня, 08:05
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