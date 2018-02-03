Экс-чиновник Великобритании рассказал о кораблях инопланетной цивилизации
Ник Поул, бывший чиновник Великобритании, рассказал в массмедиа о космических кораблях пришельцев. Согласно его словам, НЛО находятся в засекреченных ангарах. Госсслужащий ушел с работы 20 лет назад, чтобы начать активное изучение инопланетян.
По мнению уфолога, инопланетные корабли, прибывшие из других галактик, «припаркованы» в секретных хранилищах. Политическую карьеру Поул принес в жертву исследованию инопланетян. По словам специалиста, он входил ранее в состав специальной правительственной группы, она занималась изучением проблемы посещения Земли представителями других цивилизаций. В частности, рассматривались вопросы прибытия НЛО из дальнего космоса. В середине 90-х годов чиновник лично составил план по нейтрализации инопланетян в случае их вторжения.
Ник Поул утверждает, что подобный сценарий событий не выдуман, он составлялся реально. Власти скрывают от людей факт наличия настоящих НЛО. Стоит отметить, что группа сотрудников бывшего британского правительства рассекретила информацию об экспериментах, проводимых в 1985-2006 годах над пришельцами.
По мнению уфолога, инопланетные корабли, прибывшие из других галактик, «припаркованы» в секретных хранилищах. Политическую карьеру Поул принес в жертву исследованию инопланетян. По словам специалиста, он входил ранее в состав специальной правительственной группы, она занималась изучением проблемы посещения Земли представителями других цивилизаций. В частности, рассматривались вопросы прибытия НЛО из дальнего космоса. В середине 90-х годов чиновник лично составил план по нейтрализации инопланетян в случае их вторжения.
Ник Поул утверждает, что подобный сценарий событий не выдуман, он составлялся реально. Власти скрывают от людей факт наличия настоящих НЛО. Стоит отметить, что группа сотрудников бывшего британского правительства рассекретила информацию об экспериментах, проводимых в 1985-2006 годах над пришельцами.
Автор: Семен Зайцев