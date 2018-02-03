Киноактер Вячеслав Разбегаев скоро опять станет отцом
Вячеслав Разбегаев, являющийся российским киноактером, готовится стать отцом в третий раз. Так, на данный момент его супруга находится на девятом месяце беременности. Третьим ребенком, по словам врачей, станет девочка.
По словам самого 52-летнего Вячеслава Разбегаева, он с нетерпением ждет рождения своего ребенка. Также у него есть две дочери, которые отлично ладят между собой. Они заявляют, что очень ждут, когда родится их младшая сестричка. Супруга артиста будет рожать в одной из клиник Москвы, так как за рубеж ехать она не пожелала. Сам же Разбегаев проводит все свое время на репетициях.
По словам самого 52-летнего Вячеслава Разбегаева, он с нетерпением ждет рождения своего ребенка. Также у него есть две дочери, которые отлично ладят между собой. Они заявляют, что очень ждут, когда родится их младшая сестричка. Супруга артиста будет рожать в одной из клиник Москвы, так как за рубеж ехать она не пожелала. Сам же Разбегаев проводит все свое время на репетициях.
Автор: Артемова Светлана