Боец MMA нокаутировал сам себя на второй минуте встречи
Тимоти Вудс и Тим Карон встретились на ринге в рамках турнира CES MMA 48. Поединок был завершён на второй минуте автонокаутом Вудса.
Спортивные масс-медиа сообщают, что в ходе встречи двое бойцов находились в захвате у сетки. Вудсу удалось сделать подсечку оппоненту, в итоге оба бойца рухнули на настил.
Особо отмечено, что основной удар пришелся на него же самого: Тимоти достаточно сильно ударился подбородком и потерял сознание. Вслед за этим судья остановил поединок, победа была присуждена Тиму Карону.
Спортивные масс-медиа сообщают, что в ходе встречи двое бойцов находились в захвате у сетки. Вудсу удалось сделать подсечку оппоненту, в итоге оба бойца рухнули на настил.
Особо отмечено, что основной удар пришелся на него же самого: Тимоти достаточно сильно ударился подбородком и потерял сознание. Вслед за этим судья остановил поединок, победа была присуждена Тиму Карону.
Автор: Семен Зайцев